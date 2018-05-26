В чемпионате Европы по футболу между священниками победили украинцы

14:15, 26 мая 2018
Мир
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За 1-2 место боролись команды Хорватия-Украина / rkc.lviv.ua

За 3-4 место соревновались Италия-Испания, где испанцы одержали победу 0-1. За 1-2 место боролись команды Хорватия-Украина, где победу и чемпионство одержали украинцы 0-1, сообщает сайт УГКЦ в Италии.

/ rkc.lviv.ua

Гол в ворота Хорватов забил Василий Михнюк с пенальти. Такой чемпионат Европы между священниками 11 против 11 проводился впервые.

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