В чемпионате Европы по футболу между священниками победили украинцы

В пятницу, 25 мая, в Милане на центральном стадионе «Сан Сиро» состоялись финальные матчи чемпионата Европы между священниками.

За 3-4 место соревновались Италия-Испания, где испанцы одержали победу 0-1. За 1-2 место боролись команды Хорватия-Украина, где победу и чемпионство одержали украинцы 0-1, сообщает сайт УГКЦ в Италии.

Гол в ворота Хорватов забил Василий Михнюк с пенальти. Такой чемпионат Европы между священниками 11 против 11 проводился впервые.