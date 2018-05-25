На Венецианском биеннале архитектуры покажут 10 часовен от мировых архитекторов разных исповеданий

На острове Сан-Джорджио-Маджоре в Венеции в рамках биеннале архитектуры открыт павильон Святого Престола.

Он состоит из 10 часовен и будет доступен для посетителей с 26 мая до 15 ноября, сообщает Vaticannews.

Ватиканский павильон размещен в лесу на венецианском острове Сан-Джорджио-Маджоре и состоит из 10 часовен, которые были спроектированы 10 архитекторами с разных концов мира и разных вероисповеданий.

Идея создания именно такого павильона вдохновляется произведением шведского архитектора Гуннара Асплунда, который в начале прошлого века построил на территории одного из кладбищ на окраине Стокгольма деревянную часовню, стиль которой сливался с окружающей природой.

Таким образом, посетитель сможет осуществить на территории площадью примерно один гектар не только религиозное паломничество, но также светское путешествие.

Для сооружения часовен были использованы различные материалы, но все они могут быть использованы повторно, не нанося никакого вреда окружающей среде. Десять архитекторов, которые проектировали часовни, получили четкие правила относительно размеров и размещения объектов, но также вызов, заключавшийся в том, чтобы поместить эти небольшие сакральные сооружения в гармонии с лесом, символом доброжелательной умиротворяющей природы.