Немецкий пастор надел хиджаб в поддержку мусульманок
20:20, 25 мая 2018Мир
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Немецкий пастор надел хиджаб в поддержку мусульманок / islam-today.ru
В социальных сетях Германии фурор произвел пастор Вольфганг Седлмейер, который в знак поддержки мусульман и протеста против исламофобии и праворадикалов надел хаджаб поверх своей традиционной рясы прямо во время проповеди в церкви.
Как пишет Islam-today со ссылкой на The Daily Mail, таким образом священнослужитель ответил на слова лидера праворадикальной партии Алис Вейдель, которая недавно заявила, что мусульманки в платках не приведут Германию ни к развитию, ни к процветанию.
Христианский религиозный деятель, очевидно, с таким заявлением не согласился и решил продемонстрировать свою позицию весьма наглядным образом.
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