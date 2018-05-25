Армянская церковь в Турции превратится в круглосуточную библиотеку

Армянская церковь в Кесарии превратится в круглосуточную библиотеку.

Об этом сообщает "Sputnik" со ссылкой на сообщение тюрколога Карена Ованнисяна в Facebook.

"Церковь Сурб Мариам, находящаяся в Кесарии, действовала по своему реальному предназначению до Первой Мировой войны, после этого османские власти превратили ее сначала в хранилище полиции, позже мэрии", – пишет Ованнисян на своей странице в Facebook.

По его словам, в 1961 году здание было передано министерству спорта и молодежи, став спортивным центром.

Сейчас же церковь передана мэрии Кесарии на 25 лет и будет служить в качестве библиотеки. Используемая площадь церкви составляет 1400 квадратных метров.

В ней еще сохранились необходимые для крещения жезл и алтарь.

Церковь была построена на личные средства Карапета Зардаряна в 1800-ых годах.