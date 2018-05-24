Во вторник, 22 мая, состоялись похороны 17 католиков, убитых во время Литургии в Макурди.

В эти дни во всей Нигерии христиане вышли на улицы, чтобы протестовать против этих преступлений, сообщает "Католический обозреватель".

В 54 городах Нигерии состоялись демонстрации против убийства христиан в этой стране. Поводом для демонстраций были похороны двух священников и семнадцати верующих, убитых в прошлом месяце во время Литургии в епархии Макурди. В похоронах принимали участие несколько епископов и кардинал Джон Онайекан, а также вице-президент страны Объеме Осинбайо.

По словам кардинала, в Нигерии еще не было такого сдвига, и он надеется, что это будет стимулировать власть гарантировать христианам большую безопасность.

«Надеюсь, что то, что происходило не только на похоронах, но и во всех епархиях Нигерии, выведет на свет проблему безопасности христиан в нашей стране, поскольку на протяжении последних трех-четырех лет количество убийств растет. Теперь до убийств доходит чуть ли не каждый день. Так больше не может продолжаться. Что-то должно измениться», - рассказал он.

Своим верным кардинал также подчеркивает, чтобы сохраняли спокойствие и не отвечали насилием на насилие.