Древний город с руинами акрополя и монастыря продают за 8 млн. доларов
20:19, 24 мая 2018Мир
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Сохранившийся амфитеатр Баргилии / islam-today.ru
В Турции на продажу выставили древний город Баргилия, который существовал порядка 2,5 тысяч лет назад.
Расположенный в 30 километрах от Бодрума, он продается на 8 миллионов долларов, сообщает Islam-today.
На территории города сохранились руины акрополя, амфитеатра, терм и заброшенного монастыря.
Стоит отметить, что в частных «руках» античный город находится с 1927 года. За это время он неоднократно подвергался набегам «черных археологов», которые, к примеру, похитили древнюю мозаику.
При этом, Баргилия находится в списке археологических памятников первого класса. Это означает, что любое строительство на территории города запрещено.
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