Древний город с руинами акрополя и монастыря продают за 8 млн. доларов

В Турции на продажу выставили древний город Баргилия, который существовал порядка 2,5 тысяч лет назад.

Расположенный в 30 километрах от Бодрума, он продается на 8 миллионов долларов, сообщает Islam-today.

На территории города сохранились руины акрополя, амфитеатра, терм и заброшенного монастыря.

Стоит отметить, что в частных «руках» античный город находится с 1927 года. За это время он неоднократно подвергался набегам «черных археологов», которые, к примеру, похитили древнюю мозаику.

При этом, Баргилия находится в списке археологических памятников первого класса. Это означает, что любое строительство на территории города запрещено.