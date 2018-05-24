В Баварии вступило в силу разрешение на установку распятий на входе во все госучреждения

Внутрицерковные споры в Баварии и противоречия с государственными структурами кажется разрешены: разрешение на установку распятий было объявлено в баварском законодательном вестнике административных актов.

Правительство Баварии объявило, что с начала лета на входе во все государственные учреждения региона будут установлены кресты, что станет выражением баварских исторических и культурных традиций, сообщает "Седмица".

Разрешение на установку распятий однако не содержит никакой конкретной информации о виде, величине и количестве крестов, которые уже с 1 июня будут установлены в служебных зданиях Баварии.

В параграфе 28 общих регламентов для учреждений вольного государства Бавария говорится лишь, что на входе каждого служебного здания как символ исторического и культурного единства Баварии следует установить хорошо видимый крест.

По информации баварского министерства внутренних дел в вольном государстве насчитывается более 1100 государственных служебных инстанций. Регулирующий акт исходит от премьер-министра Маркуса Сёдера.

В самих церковных кругах решение было подвергнуто критике как слишком радикальное.

Бавария с конца 1960-х годов бессменно управляется Христианско-социальным союзом и влияние Церкви здесь очень велико.