В Грузии на территории монастырского комплекса Давид Гареджи вандалы повредили старинные фрески

На территории монастырского комплекса Давид Гареджи, в главной церкви пустыни и трапезной повредили уникальные фрески.

Главная церковь пустыни датируется IX-XI веками, сообщает "Грузия Онлайн" со ссылкой на Первый канал. Надписи на фресках сделаны обломками извести и маркерами.

«Это не первый случай, когда туристы делают надписи на память на стенах с фресками, однако церковь бессильна в таких случаях. Никогда не было прецедента наказания совершивших факты вандализма, так как повреждения мы обнаруживаем позднее», – заявляет гид.

Руководители туристических групп считают, что на памятнике исторического культурного наследия должна быть предупреждающая надпись, что подобные действия караются законом. Национального агентство охраны культурного наследия Грузии оценило случившееся как вандализм и обратилось к соответствующим ведомствам.

В агентстве заявляют, что поврежденные фрески осмотрели представители службы надзора. Согласно их отчету, повреждения на фресках – менее тяжкой степени.

Представители службы надзора агентства отметили, что восстановить фрески можно.

В агентстве заявляют, что в прошлом году средневековый монастырский комплекс Давид Гареджи вошел в финальный список находящихся под угрозой памятников Europa Nostra («Европа Ностра»). Это означает, что с этого года организация будет заниматься мобилизацией финансов от донорских организаций для реабилитации монастырского комплекса.