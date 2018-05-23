Ученые расшифровали надпись на семитском алфавите 15 века до нашей эры, найденную в Египте

По словам Египтолога из Университета Британской Колумбии, недавно расшифрованные египетские символы на 3400-летнем известняковом остраконе из луксорской гробницы Сеннефери, по-видимому, являются первым письменным свидетельством порядка букв ABC раннего семитского алфавита.

Как сообщает "Лехаим", профессор Томас Шнайдер приходит к выводу, что небольшая (примерно 10 x 10 см, или 4 х 4 дюйма) двухсторонняя известняковая табличка использовалась египетскими писцами, как мнемонический способ запомнить последовательность букв не одной, а двух форм ранних семитских алфавитов.

На одной стороне таблички появилось недавнее открытие Шнайдера: транслитерация в скорописную египетскую письменность звуков, которые означают начало сегодняшнего еврейского алфавита (Алеф, Бет, Гимель). С другой стороны, современная, хотя и менее известная последовательность алфавита, называемая «Халахам», которая была расшифрована в 2015 году на той же известковой табличке, доктором Лейденского университета Беном Хэрингом.

По словам главы кафедры египтологии Еврейского университета, профессора Орли Голдвассера, происхождение семитского алфавита начинается от рабочих-ханаанеев из карьера Серабит-эль-Хадим, будучи специалистами по добыче драгоценного сине-зеленого камня, были неграмотными. С завистью наблюдая, как их египетские коллеги поклоняются, демонстрируя свою преданность богам через красивые иероглифы, около 1800 г. до н. э. эти рабочие решили адаптировать египетские иероглифические символы в фонетические символы и, по сути, изобрели наш алфавит. Таким образом, Алеф, сегодня первая буква алфавита, была названа в честь их изначального Бога, Алуфа (что означает «бык» по-ханаанейски), и символизируется головой быка. Для звука «B» они использовали дом или байит, объясняет Голдвассер.

Теперь, с расшифровкой Шнайдера и Харинга 15-го века до нашей эры, мы видим, что алфавит был также транслитерирован в египетский.

Алеф как «эльта» (ящерица), «Вет» как бибия (улитка), а Гимель как (голубь), согласно новой расшифровке Шнайдером известняковой таблички. Маленький остракон имеет чернильные надписи с обеих сторон, которые, представляют собой список слов, написанных иератическим письмом и иероглифами. Основываясь на их звуках, исследователи заключают, что списки являются частью алфавита или алфавитного перечня. «Это частичная двойная привязка к двум системам алфавитного порядка», – сказал Шнайдер «The Times of Israel» в электронном письме. Как видно из современных угаритских клинописных табличек, из многочисленных ранних семитских языков изначально одновременно существовали две системы письма.

В статье 2015 года Харринг расшифровал то, что исследователи называют «лицевой стороной».

«Аверс может отражать ту или иную форму северо-западного семитского языка, близкую к раннему арамейскому», Шнайдер сказал: «Однако обратная сторона, менее понятна, с обозначениями животных с эквивалентами на разных языках». Мы до сих пор не знаем, почему эта известняковая табличка была написана, говорит Шнайдер.

Однако Гольдвассер из Еврейского университета была более конкретной. В переписке с The Times of Israel она писала, что Шнайдер, вероятно, имел в виду «две последовательности семитских алфавитов», а не алфавиты.