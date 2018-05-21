Верующего, который погиб от рук террористов в Грозном, похоронят на территории церкви

21:24, 21 мая 2018
Мир
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Верующего, который погиб от рук террористов в Грозном, похоронят на территории церкви / foma.ru

Об этом рассказал настоятель прихода иерей Сергий Абазов, сообщает сайт журнала "Фома".

"Брат Артемий будет похоронен на территории церкви, так же как погибшие во время нападения на храм в Кизляре прихожане. Он погиб во время службы, на улице оказался случайно, возможно, вышел попить воды. Он пострадал за веру", - сказал отец Сергий.

Как считает священник, убегая от преступников, мужчина отвлек их внимание, что позволило спасти жизни других верующих, которые успели закрыть храм изнутри.

Ранее архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам сообщил, что мужчина приехал из Узбекистана в поисках родственников в Чечне. Родных он не нашел, поэтому организацией похорон займется Церковь.

Напомним, что в субботу 19 мая было совершено вооруженное нападение террористов на храм Архангела Михаила в столице Чечни Грозном.

В результате нападения погиб один прихожанин и двое полицейских, были ранены еще один прихожанин и двое сотрудников правоохранительных органов. 

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