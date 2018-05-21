Верующего, который погиб от рук террористов в Грозном, похоронят на территории церкви

Погибшего при нападении террористов на храм Архангела Михаила в Грозном прихожанина Артемия похоронят на храмовой территории.

Об этом рассказал настоятель прихода иерей Сергий Абазов, сообщает сайт журнала "Фома".

"Брат Артемий будет похоронен на территории церкви, так же как погибшие во время нападения на храм в Кизляре прихожане. Он погиб во время службы, на улице оказался случайно, возможно, вышел попить воды. Он пострадал за веру", - сказал отец Сергий.

Как считает священник, убегая от преступников, мужчина отвлек их внимание, что позволило спасти жизни других верующих, которые успели закрыть храм изнутри.

Ранее архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам сообщил, что мужчина приехал из Узбекистана в поисках родственников в Чечне. Родных он не нашел, поэтому организацией похорон займется Церковь.

Напомним, что в субботу 19 мая было совершено вооруженное нападение террористов на храм Архангела Михаила в столице Чечни Грозном.

В результате нападения погиб один прихожанин и двое полицейских, были ранены еще один прихожанин и двое сотрудников правоохранительных органов.