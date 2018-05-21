В Бельгии со склада украли церковный колокол весом более 700 кг

16:45, 21 мая 2018
Мир
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В Бельгии со склада украли церковный колокол / иллюстративное фото, rtl.de

Как сообщает российское информагенство со ссылкой на телерадиокомпанию RTL, колокол пропал из помещения коммунального склада, куда он был доставлен после пожара в церкви Святой Женевьевы в мае 2016 года, на колокольне который он был установлен.

В городской полиции сообщили, что по факту кражи, которая была тщательно спланирована, проводится расследование, и колокол, вероятно, похитили "охотники" за цветными металлами.

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