ИГ взяло на себя ответственность за атаку на церковь в Грозном
11:48, 21 мая 2018Мир
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Боевики ИГ
ИГ взяло ответственность за атаку на церковь в Чечне / islam-today.ru
взяли на себя ответственность за атаку на церковь Архангела Михаила в городе Грозном.
Как сообщает Islam-today, 19 мая 4 террориста проникли на территорию храма для захвата заложников.
В результате проведения спецоперации, которой лично руководил чеченский лидер Рамзан Кадыров, все преступники были убиты. Личности боевиков установлены. Погибли 2 сотрудника полиции и один прихожанин.
Еще 2 человека получили ранения, они находятся в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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