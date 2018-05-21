ИГ взяло на себя ответственность за атаку на церковь в Грозном

Боевики ИГ

взяли на себя ответственность за атаку на церковь Архангела Михаила в городе Грозном.

Как сообщает Islam-today, 19 мая 4 террориста проникли на территорию храма для захвата заложников.

В результате проведения спецоперации, которой лично руководил чеченский лидер Рамзан Кадыров, все преступники были убиты. Личности боевиков установлены. Погибли 2 сотрудника полиции и один прихожанин.

Еще 2 человека получили ранения, они находятся в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.