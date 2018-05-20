Настоятель храма в Грозном рассказал о нападении боевиков

Террористы стреляли в упор двери храма, когда прихожане пытались ее удерживать.

Об этом рассказал настоятель храма Михаила Архангела в Грозном отец Сергий, сообщает "Комсомольская правда на Северном Кавказе".

- Было три часа дня, уже час как шла служба, и начиналась последняя часть богослужения, во время которого происходит обряд Елеопомазание, - рассказал отец Сергий. - Все находились в центре храма. Дверь храма боковая была закрыта, только основной вход был открыт. Если бы боковая дверь была открыта, то они бы нас со спины всех расстреляли. Прихожан было человек 8-10. Сотрудники полиции, которые нас постоянно охраняют, стояли у входа на территории храма. Одного из них сразу убили и крикнули «Аллах Акбар». Еще бы 2-3 секунды, и они зашли бы в храм. Идти им оставалось всего несколько шагов до двери. Моя супруга выбежала и хотела побежать в дом, который находился на территории храма, где были трое моих маленьких детей. Но она не успела, потому что этот человек стоял и перезаряжал ружье. Она поняла, что не успеет, и забежала в столовую. Тогда он открыл огонь по столовой.

В храме двери закрывались только на ключ, но в этот момент его в замочной скважине не было. Прихожанин по команде отца Сергия быстро закрыл дверь и начал ее держать вместе с ним.

- Мы держали дверь, а террористы в нее стреляли в упор, - продолжает настоятель. - Но благодаря тому, что двери у нас толстые, дубовые, насквозь пробило только пару раз. Однако с той стороны напирали все сильнее, террористы стали вдвоем дергать дверь, а один стрелял в нее, и тогда к нам подбежал прихожанин Федор и сказал мне "Отец Сергий, идите посмотрите, закрыта ли другая дверь". Я отошел, и в этот момент Федора ранило через дверь. Это Федор Константинович Напольников, заведующий вторым детским хирургическим отделением детской больницы Грозного №2.

Видя, что они не могут проникнуть внутрь через дверь, террористы начали ломать окно и, по словам отца Сергия, пытались закинуть в храм что-то типа гранаты, но не смогли.

По словам отца Сергия, угроз ни он, ни кто-либо из прихожан не получал.

- Однако за день до нападения в храм приходили какие-то ребята, расспрашивали, кто и где живет, что это за дома и что за помещения тут у нашей прихожанки, поливавшей цветы. Она сказала «А вам какое дело?», и они ушли. Они явно знали, когда напасть, потому что у нас служба начинается колокольным звоном, считает отец Сергий.

Напомним, в результате вчерашнего нападения четверых террористов на православный храм в Грозном погибли двое полицейских и двое прихожан. Еще двое получили ранения. Всех четверых нападавших ликвидировали. Двоих из них уже опознали. Они оказались местными жителями.