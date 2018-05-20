Среди 110 погибших в самолете на Кубе было 20 священников евангельской церкви

В результате авиакатастрофы, которая произошла в пятницу, 18 мая, вблизи города Гавана на Кубе, погибли 110 из 113 присутствовавших на борту людей.

Об этом сообщил Министр транспорта Кубы Адель Искьердо Родригес, передает "АРnews".

По словам министра, на борту находились 113 человек, включая 102 граждан Кубы, трех туристов, двух иностранцев и шесть членов экипажа из Мексики. Он сообщил, что среди погибших было пятеро детей.

Сообщается также, что три женщины-жительницы Кубы выжили, но находятся в критическом состоянии в больнице.

По информации Кубинского совета церквей, среди жертв катастрофы в Гаване - 20 священников из евангельской церкви.

"На этом самолете было 10 пар пасторов. 20 человек. Вся Назарянська церковь в восточном регионе", - подтвердил член совета.

Группа провела несколько дней на встрече в столице и возвращалась в свои дома и места религиозной службы в провинции Хольгуин.

Напомним, 18 мая самолет Boeing 737, арендованный у мексиканской авиакомпании Damojh, выполнял рейс Cubana de Aviacion по маршруту Гавана - Ольгин (город на востоке Кубы). Лайнер потерпел крушение через минуту после взлета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти.

Причина падения самолета пока неизвестна, найден один из двух черных ящиков самолета. В субботу на острове начался трехдневный общенациональный траур.

Крах Boeing 737 под Гаваной стало крупнейшей авиакатастрофой на Кубе за последние 30 лет.