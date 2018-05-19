При нападении на православный храм в Грозном погибли три человека

В центре Грозного в субботу произошло нападение на православный храм Архангела Михаила.

Следственный комитет России подтвердил гибель двух полицейских и одного из прихожан храма. Двое полицейских ранены, сообщает "Радио свобода".

Все нападавшие, которых, как утверждается было четверо, убиты полицейскими. По данным следствия, они были вооружены ножами и гладкоствольным ружьем. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что погибли полицейские из Саратовской области, находившиеся в Чечне в командировке. По словам Кадырова, установлены также личности всех нападавших. Трое из них уроженцы Чечни, а один – "из соседних регионов" (какого именно, Кадыров не уточнил).

По словам Кадырова, нападавшие хотели захватить в церкви заложников "по заданию одной из западных стран". Каких-либо доказательств своих утверждений он не привел.