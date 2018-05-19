В Японии буддийский монах через суд требует у монастыря выплаты сверхурочных

Монах одного из буддистских храмов Японии впал в депрессию из-за переработок и заданий, которые выдавались за часть религиозного воспитания.

Буддийский монах подал в суд на монастырь, в котором проходит службу, из-за переработок, пишет Sputnik со ссылкой на Channel News Asia.

Монах требует у храма, расположенного недалеко от города Осака, компенсацию в 78 тысяч долларов. Как заявляет его представитель, мужчину заставляли работать в кафе для туристов на протяжении двух месяцев без выходных, другие обязанности также выходили за рамки духовной практики, из-за чего он впал в депрессию.

На суде истец и его адвокат собираются доказать, что подход, при котором монахам можно давать различные поручения в рамках религиозного воспитания без регулирования продолжительности работы, уже устарел.

Как сообщается, в 2015 году на праздновании 1200-летия района монаха заставили работать 64 дня подряд, причем в некоторые дни ему приходилось работать по 17 часов без перерыва.

Отмечается, что для Японии такие разбирательства являются большой редкостью. В 2017 году храм Хигаси Хонгандзи ("Храм великого обета Будды") в Киото принес публичные извинения за то, что сотрудникам религиозного заведения не оплачивалась сверхурочная работа.