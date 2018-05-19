Лютеранская церковь Финляндии отказалась венчать геев

Догматическая комиссия Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии большинством голосов отклонила инициативу о венчании однополых пар.

В принятом высшим духовенством меморандуме говорится о том, что у сторонников венчания геев недостаточно оснований для расширения понятия "брак". Церковное собрание проголосовало за сохранение нынешних правил голосами 59 против 46. Об этом 19 мая сообщает "Yle".

Кроме того, церковь призывает епископов "вести уважительную дискуссию и найти дальнейшие альтернативы для разрешения разногласий вокруг разных представлений о браке".

Напомним, что возможность церковного венчания однополых пар обсуждается в Финляндии несколько лет. Официально геев в финских церквях не венчают, а в октябре прошлого года несколько священников получили за это выговор. В марте консерватор и противник венчания однополых пар Тапио Луома был избран главой Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.