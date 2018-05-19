В Британии в часовне святого Георгия обвенчались принц Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 19 мая, в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в Великобритании состоялось венчание 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл.

За торжеством следили 2,5 тысячи гостей в Виндзорском замке. В самой часовне присутствовало 600 гостей - звезды мировой величины: Джордж Клуни, Элтон Джон, супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы, сообщает сайт m24.

Пара не стала приглашать глав государств и именитых политиков. Принц Гарри не является прямым наследником престола, поэтому у него было больше свободы в выборе гостей церемонии. На свадьбу даже не позвали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

К алтарю Маркл повел отец ее жениха – принц Чарльз. Отец невесты присутствовать не смог из-за проблем со здоровьем.

В Виндзоре на главной улице города собрались десятки тысяч человек. Из разных уголков мира они привезли подвенечные платья, забавные шляпки, флаги и плакаты с поздравлениями. Многие ночевали там, чтобы занять самые удачные места.

Традиционно обряд венчания на королевских свадьбах совершает самый старший епископ церкви в Англии – архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Жених и невеста дают друг другу обеты из Книги общих молитв 1662 года.

После церемонии свадебная процессия проехала по улицам Виндзора. Молодожены проехали в карете, за ними проследовали другие члены семьи в торжественных экипажах.

От подарков жених и невеста отказались, попросив своих гостей сделать пожертвования в благотворительные организации.

После свадьбы принц и его избранница получили титулы герцога и герцогини Сассекских.