В ОАЭ к Рамадану бизнесмен-христианин подарил рабочим-мусульманам мечеть

В ОАЭ состоятельный предприниматель из Индии, являющийся православным христианином по вероисповеданию, подарил рабочим-мусульманам к Рамадану мечеть.

Индиец по имени Саджи Чериян признается, что решил построить мусульманский храм, когда увидел работников, вызывающих на последние деньги такси, чтобы попасть в ближайшее культовое сооружение, поскольку другого транспорта там просто нет, сообщает Islam-today.

Бизнесмен вложил в строительство мечети $354 тыс. собственных средств и не принял помощь от жителей ОАЭ, предлагавших ему деньги и стройматериалы.

Новый мусульманский храм носит имя Марьям, матери пророка Исы. Культовое сооружение способно вместить в себя 250 верующих. При этом еще 700 прихожан помещаются в крытом дворе храма.

49-летний христианин когда-то приехал в ОАЭ без денег и сумел заработать состояние в размере $18 млн. В прошлом мужчина на своей родине построил православную церковь, - пишет Ансар.ру.

«Я вырос, наблюдая, как сообщества живут рядом в полной гармонии, - признался предприниматель. - Мы отмечали праздники всех религий, и я не сужу о людях по признаку их вероисповедания, касты, цвета кожи или национальности».