На подготовку визита Папы Римского власти Риги готовят 233 тыс евро

Для подготовки к визиту в Латвию Папы Римского Франциска Рижская дума планирует выделить софинансирование в размере 233 232 евро, большую часть средств предусмотрев для ремонта зданий.

Выделить финансирование у столичной думы просил глава Римско-Католической Церкви Латвии архиепископ Збигнев Станкевич, сообщает «Delfi».

Средства пойдут на ремонт зданий для приема гостей - на эти цели будет выделено 188 805 евро. Ремонтные работы будут проведены в комплексе зданий рижской церкви св. Марии Магдалины и в кафедральном соборе святого Иакова.

Представители РКЦЛ на заседании отметили, что затраты на организацию пребывания папы римского в Риге еще могут увеличиться. Папа Франциск посетит страны Балтии с 22 по 25 сентября.