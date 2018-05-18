В сети опубликованы оригинальные панорамные фото церквей Франции

Знаменитый фотограф Ричард Силвер решил поэкспериментировать со снимками и взглянуть на величественные сооружения с другой точки зрения.

Как сообщает «24 канал», художник сотрудничает со знаменитыми брендами и журналами. В частности, National Geographic Travel, United Airlines, Cartier, Tiffany & Co и IKEA. Профессиональным фотографированием человек занимается уже 25 лет, поэтому с легкостью видит кадры в повседневной жизни, на которые обычный человек не обращает внимания. Сейчас художник посетил более 90 стран мира, поэтому его фото не только оригинальные, но и разнообразные.

Среди работ Ричарда Силвера видное место занимает серия панорамных фотографий, сделанных в соборах Парижа. Мужчина сделал уникальные снимки, от которых идет кругом голова.

"Большинство людей фотографируют панораму из одной стороны в другую, но я решил сделать вертикальную панораму в церквях. С самого начала, видимо, пофотографировал более 300 соборов во всем мире. Эта группа – это только церкви в Париже, Франция", – отметил Ричард Силвер.