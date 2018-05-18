В Египте археологи нашли древний храм, который поможет изучить историю оазиса Сива

Археологи из Египта сделали открытие в Западной пустыне в 320 километрах от Средиземного моря.

Ученые обнаружили остатки греко-римского храма, включая часть его фундамента, главный вход и преддверие, сообщает "Экспресс" со ссылкой на Science Alert".

"Самое удивительное, что вы не каждый день услышите о новых храмах, найденных в Египте. Эта находка прольет больше света на историю оазиса Сива", - сказала археолог Сара Парсак.

Оазис Сива - одно из самых изолированных египетских поселений. До сих пор ученые не знают, когда точно здесь появились люди, но считают, что минимум за 10 тысяч лет до нашей эры. Найденный храм, по оценкам археологов, построили между 200 и 300 годами до н. е. На данный момент они обнаружили две скульптуры львов, но одна была без головы. Раскопки продлятся до конца года.