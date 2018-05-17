В Латинской Америке миряне и священники создают континентальную сеть для защиты жизни

В Латинской Америке создается континентальная сеть для защиты жизни.

Через объединение мирян и священников, а также помощь матерям в сложных ситуациях, она должна поддерживать защиту жизни от зачатия до естественной смерти, а также пробудить человеческое сознание, сообщает "Католический обозреватель".

«Мы с обеспокоенностью отмечаем увеличение на нашем континенте распространение на повестке дня идеологических меньшинств, при поддержке центров политической и экономической власти, которые нарушают целостность человеческой личности», – пишет Совет Епископов Латинской Америки (CELAM) в ответ на недавнее письмо Конгрегация Доктрины Веры «Placuit Deo».

Епископы отмечают, что через право, политику и судебную систему, нормализуется поведение, которое ударяет в жизнь, семью, свободу и человеческую совесть. Поэтому Латиноамериканская Церковь не может оставаться равнодушной к этим фактам.

Новая сеть, как «место размышлений и действий» должна помочь пробудить также тех католиков, которые «молчат или притихли». Она также имеет целью способствовать культуре и воспитывать общество таким образом, чтобы оно защищало жизнь благодаря совместной программе, стратегии и действиям во время кризиса.