В Бразилии подсветили синим и белым статую Христа Спасителя в честь 70-летия Израиля

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, которой управляет католическая церковь, 14 мая сияла бело-голубым в честь 70-летия Израиля.

Об этом сообщает "Лехаим" со ссылкой на JTA.

«Это историческое событие в еврейско-христианских отношениях в Бразилии. Впервые за 70 лет важнейший символ христианской веры в Бразилии был освещен цветами Израиля -синим и белым», - сказал почетный консул Израиля, Осиас Вурман.

На мероприятии по освещению 100-футового ориентира в Рио, расположенного на 700-футовой вершине горы, также присутствовали посол Израиля Йосси Шелли и президент Еврейской Федерации Рио Герри Розенберг. Символ христианства во всем мире с момента своего открытия в 1931 году, считается одним из новых семи чудес света.