В США за последние 15 лет стало вдвое больше нерелигиозных граждан

По данным нового социологического исследования, в США зафиксирован резкий спад численности протестантов за последние 15 лет, при этом число нерелигиозных и невоцерковленных американцев выросло вдвое.

По данным социологического опроса и анализа, проведенного по заказу агентства ABC News, в прошлом году лишь 36 процентов жителей США относили себя к протестантскому вероисповеданию, в сравнении с 2003 годом, когда таковых было 50 процентов, сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday.

Значительный вклад в этот спад внесли белокожие протестанты-евангелисты, всегда считавшиеся преобладающей религиозной группой в стране – их ряды сократились на 8 процентов.

В то же время доля христиан в составе совершеннолетнего населения страны снизилась с 83 процентов в 2003 году до 72 процентов в прошлом году, и при этом доля нерелигиозных и невоцерковленных американцев почти удвоилась и ныне составляет 21 процент.

Что касается доли населения, которое заявляет о своей принадлежности к католицизму, то она держится на довольно постоянном уровне за этот период, составляя порядка 22 процентов. Доля взрослого населения, исповедующего другие христианские вероучения (Свидетели Иеговы, мормоны, греко-православные и «русско-православные»), несколько возросла с 11 до 14 процентов за эти 15 лет.