В Армении мужчина голодает в защиту древней церкви

Житель Сюникской области Армении объявил голодовку в защиту церкви XVII века, которой, по его словам, угрожает одно из местных предприятий.

Житель села Курис Борис Андреасян начал свою акцию протеста вчера во дворе церкви Сурб Аменапркич (святой Всеспаситель). Мужчина недоволен действиями ЗАО "Агаракский медно-молибденовый комбинат", из-за расширения открытого рудника в котором храм XVII века оказался на самой границе промзоны и начал разрушаться, пишет "Спутник-Армения".

Голодающий убежден, что рано или поздно это приведет к оползням и обвалам, и церковь, представляющая собой исторический памятник, перестанет существовать.

Андреасян подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы спасти храм. Он призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и нового главу Минкультуры Лилит Макунц принять меры.