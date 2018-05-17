В Германском соборе расцвела 1000-летняя роза
00:47, 17 мая 2018Мир
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Старейшая роза на планете была посажен семь столетий назад на территории Собора Вознесения Святой Марии / dw.com
В Германии вновь цветет "1000-летняя роза"
Согласно легенде, этот розовый куст был посажен в Хильдесхайме тысячу лет назад, сообщает Deutsche Welle.
Согласно современным исследованиям, возраст этой розы составляет не более семи столетий, что, однако, тоже впечатляет.
Собор Вознесения Святой Марии, возведенный в Хильдесхайме в романскую эпоху и освященный в 1061 году, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится одна из старейших епископских кафедр Германии и хранится уникальная коллекция произведений искусства из бронзы.
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