В Германском соборе расцвела 1000-летняя роза

В Германии вновь цветет "1000-летняя роза"

Согласно легенде, этот розовый куст был посажен в Хильдесхайме тысячу лет назад, сообщает Deutsche Welle.

Согласно современным исследованиям, возраст этой розы составляет не более семи столетий, что, однако, тоже впечатляет.

Собор Вознесения Святой Марии, возведенный в Хильдесхайме в романскую эпоху и освященный в 1061 году, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится одна из старейших епископских кафедр Германии и хранится уникальная коллекция произведений искусства из бронзы.