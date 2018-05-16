Британские служащие смогут носить нательные кресты и хиджабы на работе

В Британии христианам, наконец, будет позволено носить нательные кресты на работе: правительство настаивает на пересмотре дискриминационных внутренних правил работодателей, включая требования «дресс-кодов».

Новые нормы, вводимые правительством Великобритании в этом месяце, нацелены на ликвидацию предубеждений по отношению к вероисповеданиям и символам веры на работе, включая нательные кресты, хиджабы и многое другое – при условии, что они никак не влияют на исполнение должностных обязанностей работниками. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday.

Работодателям настоятельно рекомендуется проявлять «гибкость» и «понимание» при введении «дресс-кодов», то есть норм одежды и внешнего вида работников. Компании-работодатели отныне не могут «запрещать символику вероисповедания работников, если таковая символика не препятствует исполнению должностных обязанностей».

Виктория Аткинс, министр по вопросам равноправия граждан, уже подписала новые руководящие нормы, цель которых заключается в том, чтобы положить конец «дискриминационным дресс-кодам», а также различных внутренних правил, вводимых работодателями – в частности, таких, которые предписывают женщинам, к примеру, носить обувь на высоких каблуках, юбки и пользоваться макияжем.

Англиканская церковь Британии уже приветствовала это решение, отметив в своем официальном заявлении: «Каждый христианин, желающий носить символ своей веры в виде креста, должен иметь полную свободу это делать. Свобода вероисповедания и самовыражения была и остается одной из главных ценностей британского общества».