В Иерусалиме проходит выставка «Клад с подножия Храмовой горы»

В отделе археологии Музея Израиля проходит выставка «Клад с подножия Храмовой горы». В экспозиции представлены обнаруженные археологами монеты и ювелирные изделия из золота и серебра, сообщает музейный сайт.

Клад cодержит золотые монеты с изображениями крестов и византийских императоров, а также золотой медальон с изображением семисвечника. Организаторы выставки «самое большое и впечатляющее открытие» видят именно в изображении «меноры» - семисвечника.

В алтарях древних христианских храмов первоначально возжигали две свечи, но постепенно при формировании алтаря по подобию Скинии на престол установили семисвечник, подобный меноре.

Выставка также рассказывает о развитии иудаизма, христианства и ислама как трех основных монотеистических религий мира.

Седмица.Ru