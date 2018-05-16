В Иерусалиме 5 тысяч христиан со всего мира провели "Марш народов"

11:10, 16 мая 2018
Мир
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В Иерусалим приехали христиане из 40 стран мира / gcshelp.org

Как сообщает проект «Еврейские новости», шествие организовала организация «March of life». Для участия в марше со всего мира в Иерусалим приехали христиане из 40 стран мира.

В 16.00 участники шествия вышли из парка «Ган-Сакер». Маршрут шествия проходил к амфитеатру «Брихат а-Султан». На время прохода колонны участников центральные улицы города были заблокированы.

"Вместе с израильским народом мы пройдем от Кнессета к горе Сион, чтобы почтить людей, переживших Холокост, открыто выразить солидарность к Израилю и сказать «Нет» антисемитизму", - заявили организаторы марша.

Движение солидарности с народом Израиля зародилось в 2007 году в городе Тюбинген. Потомки нацистов решили разрушить традицию замалчивания прошлого и приехать в Иерусалим для того, чтобы попросить прощения за ужасные преступления своих предков во Второй Мировой.

С тех пор к движению присоединилось множество людей и за пределами Германии, множество христиан со всего мира посещает «Марш народов», выражая солидарность и поддержку народу Израиля.

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