Потомок дома Романовых получил церковную награду за вклад в изучение онкологических заболеваний

В день памяти Георгия победоносца, 6 мая, в Нью-Йорке архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл вручил церковную награду потомку дома Романовых - Великому Князю Георгию Михайловичу.

В этот день в Знаменском Синодальном соборе г. Нью-Йорка была совершена Литургия. За богослужением молилась глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна с сыном Цесаревичем и Великим Князем Георгием Михайловичем, отмечавшим день своего небесного покровителя, сообщает сайт Русской Православной Церкви Заграницей.

В конце богослужения архиепископ Кирилл обратился с приветственным словом Великой Княгине и Великому Князю, и также поздравил всех, кто носит имя в честь святого Георгия, с днем тезоименитства.

Владыка Кирилл «За усердные труды по укреплению доброй деятельности Императорского Фонда изучения онкологических заболеваний и в связи с многолетним, самоотверженным и достославным служением благу народов Отечества нашего и Рассеяния Русского», вручил Князю Георгию Михайловичу орден Cвятителя Бруклинского Рафаила I степени, а Великой Княгине Марии Владимировне – памятный дар.

Георгий Михайлович Романов (родился 13 марта 1981 года в Мадриде, Испания) - потомок дома Романовых по линии своей матери, признаваемый наследником главенства в Российском императорском доме. Единственный ребёнок Марии Романовой и принца Прусского Франца Вильгельма (в православии - Михаила Павловича). Не женат.

Является учредителем и председателем правления Императорского фонда исследования онкологических заболеваний. Фонд способствует развитию научного потенциала молодых исследователей, выделяет средства для уже состоявшихся ученых, помогает научно-исследовательским учреждениям расширяться и удовлетворять нужды пациентов.