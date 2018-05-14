Парламент Пакистана принял закон о трансгендерах, разрешающий гражданам выбирать себе пол

Парламентом одной из наиболее радикальных исламских стран был принят закон о трансгендерах.

Согласно новому закону, граждане Пакистана смогут выбирать пол, сообщает "Седмица" со ссылкой на Al Jazeera.

Законом запрещена какая-либо «дискриминация» в отношении трансгендеров в школе, при приеме на работу, при оказании медицинской помощи, а также он предписывает властям создание специальных убежищ для трансгендеров, которые подвергаются преследованиям.

Сенат Пакистана одобрил законопроект в марте, теперь, после принятия парламентом, закон поступит на подпись президенту страны.

«Этот закон делает Пакистан одной из редких стран мира, которые признают за трансгендерами право выбирать собственную половую принадлежность», - заявил представитель пакистанского бюро Amnesty International Рабиа Мехмуд.

Еще в 2009 году исламский Пакистан совершил международный "каминг-аут", признав существование третьего пола, при этом сексуальные отношения между лицами одного пола в стране по-прежнему официально запрещены. По закону трансгендеры должны в первую очередь приниматься на работу, в том числе в государственные, детские учреждения. Право на свободу выбора пола детям должны объяснять в школах, наряду с шариатскими предписаниями.

Пакистанские активисты и борцы за права секс-меньшинств уже назвали закон историческим для всей Южной Азии.

Теперь граждане имеют право на гендерную самоидентификацию как мужчина, женщина, или человек обоих полов сразу. Информация о трансгендерных предпочтениях должна быть внесена во все официальные личные документы пакистанцев: паспорта, водительские права, дипломы, сертификаты.