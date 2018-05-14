В Пакистане христиане выступают против обязательного преподавания Корана в школах

Христиане выступают против спорного законопроекта, принятого пакистанским правительством на прошлой неделе

Соответствующий законопроект делает преподавание Корана обязательным во всех школах и колледжах страны, сообщает "Католицький оглядач".

«Печально, что для меньшинств, особенно христиан, которых много в Пенджабе, их религиозные и основные права полностью игнорируются», - сказал в среду, 9 мая, изданию "Premier" Насир Саид, директор христианской адвокатской группы CLAAS-UK.

«Для немусульманских студентов Пенджаба не было объявлено никакой альтернативной программы. Это будет способствовать фанатизму и ненависти к немусульманам в пакистанском обществе», - предупредил он.

Ранее Балигур Рехман, государственный министр Федерального образования и профессиональной подготовки, настаивал на том, что закон будет применяться только к мусульманским студентам.

«Это способ поделиться добротой, способствовать прекращению хаоса и неопределенности», - говорится в законопроекте.

Главная цель закона - «понимание божественного послания, обеспечение реакции общества, поощрение мира и покоя, содействие высших человеческих ценностей истины, честности, целостности, формирование характера, терпимости, понимания взглядов и образа жизни других».

Несмотря на аргументы правительства об обратном, многочисленные группы наблюдения за преследованиями и правозащитники отмечают, что христиане и другие религиозные меньшинства в Пакистане подвергаются жестоким преследованиям.