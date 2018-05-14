Женщина впервые в истории возглавит Англиканскую церковь Канады

Жительница Канады Мелисса Скелтон впервые в истории Англиканской церкви станет архиепископом и митрополитом.

Проблема возведения женщин в священнический сан является спорной темой для англиканцев. Об этом сообщает CBC News.

Местная жительница Мелисса Скелтон возглавит церковь в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон. Помимо назначения архиепископом и митрополитом, она продолжит быть епископом в Нью-Уэстминстере.

Скелтон прокомментировала это событие. Она отметила, что лишь может поблагодарить Бога за предоставленную ей возможность стать первой женщиной-митрополитом Англиканской церкви. Священнослужитель выросла в США в семье адвокатов. Перед тем, как посвятить себя религии, она работала на руководящих должностях в компаниях Proctor & Gamble и Tom's of Maine.

В Англиканской церкви ведутся споры по поводу возможности занятия высших духовных санов женщинами. Впервые представительница слабого пола была введена в сан викария в 1994 году.

18 лет спустя Генеральный Синод Англиканской церкви Великобритании поднял вопрос о возможности введения женщин в епископский сан. В частности, священнослужителей интересовало, как в таком случае они будут рукополагаться, а также какие альтернативы следует предложить верующим, которых не устраивает такое положение дел.