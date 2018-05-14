В Египет доставят останки коптов, которых в 2014 году убили в Ливии

Останки двадцати египетских коптов-христиан, казненных боевиками террористической группировки "Исламское государство" в 2015 году в Ливии, будут доставлены 14 мая в Египет.

Об этом сообщает российское информагенство со ссылкой на египетскую газету "Аль-Яум ас-Сабиа".

"МИД Ливии в Триполи, офис генерального прокурора и местные руководители в Мисрате будут контролировать транспортировку останков жертв бойни, устроенной в Сирте", – сообщил представитель ливийского уголовного сыска Али Махмуд.

По его словам, останки убитых египтян доставит в Каир самолет "Ливийских авиалиний".

В феврале 2015 года боевики ИГ казнили захваченных ранее египетских христиан, которые прибыли в соседнюю Ливию на заработки. Боевики обезглавили 21 египетского рабочего и опубликовали видео расправы в интернете.

После этого инцидента десятки тысяч египтян, работавших в Ливии, спешно покинули эту страну.

Позже сообщалось, что силы безопасности Ливии задержали предположительных исполнителей этой казни, которые сообщили места захоронения тел своих жертв. Следователи проверили информацию и обнаружили останки жертв террористов в пригороде Сирта, который до этого находился по властью экстремистов.

Останки были переданы судмедэкспертам Мисраты.