В Польше впервые за сотни лет построят языческий храм

В польском Вроцлаве впервые за сотни лет будет построен храм славянских богов.

Языческий храм будет использоваться не только в религиозных, но и образовательных целях - посетители смогут познакомиться с давними обычаями и обрядами славян, принять участие в мастер-классах по пению, танцу и рукоделию, сообщает Sputnik.

«Мы приверженцы славянской веры, строительство храма позволит нам проводить наши обряды и общинные, и семейные как положено. Это главная причина, по которой мы хотим его построить. Вторая причина и одновременно функция храма - образовательная. Уроки песен, танцев, лекции, доклады и все, что помогает популяризовать знания о традициях и вере славян, в том числе в историческом аспекте», - рассказал инициатор строительства храма.

Языческий храм будет построен на пожертвования поляков. Однако, по словам инициатора проекта, не все поляки одобрительно относятся к его появлению.

«Мы не сталкивались ни с критикой, ни с проблемами со стороны общества или властей. Но появляются призывы со стороны более радикально настроенных католиков к уничтожению этого храма, когда он будет завершен. Но я думаю, что это не может повлиять на мнение большинства. Мы чаще наблюдаем одобрительную реакцию, чем враждебную», - рассказал Рафал Мерски.