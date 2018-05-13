В Индонезии террористы взорвали три церкви - по меньшей мере шесть человек погибли
14:17, 13 мая 2018Мир
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По словам полиции, число жертв может возрасти / 24tv.ua
В результате взрывов на территории трех католических церквей в Индонезии погибли по меньшей мере шесть человек.
Атака была совершена террористами-смертниками. Правоохранители проводят опознание жертв, ведется расследование инцидента, сообщает "Католический обозреватель".
Согласно сообщению, атака произошла во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.
Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции Франса Барунга Мангеру, атака была совершена террористами-смертниками. Агентство сообщает о не менее шести погибших и 35 раненых. По словам полиции, число жертв может возрасти.
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