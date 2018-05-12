Мэр Сорренто запретил заключать гей-браки в монастыре Святого Франциска

Монастырь, названный в честь Франциска Ассизского и построенный монахами-францисканцами еще в 14 веке, является одним из самых востребованных мест для заключения брака в Сорренто.

Мэр Сорренто Джузеппе Куомо запретил заключать однополые браки в монастыре Святого Франциска, принадлежащем городу, сообщает сайт "Италия по-русски".

Джузеппе Куомо прокомментировал новость, о которой сообщили важнейшие итальянские СМИ, объяснив, что речь идет не о дискриминации прав сексуальных меньшинств.

"Церковь, прилегающая к францисканскому монастырю, на наш взгляд, не является подходящим местом для заключения данного вида брачных союзов", сказал мэр.

В монастыре Сан-Франческо, одном из самых запоминающихся и посещаемых мест в Сорренто, ежегодно заключают более 300 гражданских браков.

"Гей-пары могут сочетаться браком во многих других прекрасных местах, - сказал мэр, - к примеру, Вилла Фьорентино или ратуша. Но доступ в святое место им закрыт".