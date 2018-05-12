На территории старейшего действующего храма Беларуси обнаружены останки людей

Останки людей обнаружены при благоустройстве территории Коложской церкви в Гродно.

При проведении земляных работ на территории церкви XII века были обнаружены останки нескольких человек. Говорить о том, когда они были погребены, пока преждевременно, сообщает "Белта".

Известно, что рядом с храмом размещался погост. Останки людей здесь находили и ранее при проведении ремонтных работ, а также археологических изысканиях.

Как отметил настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников, после всех необходимых процедур и экспертиз останки перезахоронят на территории храма.

В январе 2018 года в старейшем действующем храме Беларуси были завершены работы по капитальному ремонту деревянной стены. Была восстановлена несущая способность каркаса здания, деревянная стена была выровнена по горизонтали и вертикали, заменена обшивка фасада, установлены новые окна и двери. Сейчас продолжаются отделочные работы внутри храма, предусматривающие ремонт потолка, подъем балкона и другие мероприятия. Также строители приступили к благоустройству территории. При проведении работ осуществляется археологический надзор.

Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь - визитная карточка Гродно. Памятник православного зодчества XII века, расположенный на крутом берегу Немана, не имеет прямых аналогов в древнерусской архитектуре и представляет собой шедевр гродненской архитектурной школы. За время своего 800-летнего существования церковь не единожды была разграблена и разрушена, но храм каждый раз восстанавливали.