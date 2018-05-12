В Тбилиси пройдет молитвенное шествие в День чистоты семьи

В праздник Вознесения Господня, 17 мая, Грузинская Православная Церковь отметит День чистоты семьи.

Священнослужители всех храмов столицы Грузии, совместно со своей паствой к полудню соберутся на Площади республики, передает "Грузия онлайн".

Верующие пройдут по проспекту Руставели, после чего присоединятся к праздничному мероприятию, запланированному у церкви Кашвети. Затем участники шествия переместятся к кафедральному собору Самеба (Пресвятой Троицы), где состоится массовое венчание пар, сочетающихся браком.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II объявил 17 мая Днем святости семьи и уважения к родителям после того, как члены ЛГБТ начали публично отмечать день борьбы с гомофобией.

Духовенство и паства ГПЦ отметили День защиты семейной святости и в прошлом году.