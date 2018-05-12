Американский фотограф провел 10 лет в Тибете, чтобы создать уникальный альбом древних фресок

Американский фотограф посвятил 10 лет жизни, фиксируя и документируя осыпающиеся фрески в Тибете, и в результате подготовил уникальную коллекцию изображений, каждое из которых подписано Далай-ламой.

Писатель и фотограф Томас Лэйрд добросовестно изучил и зафиксировал множество фресок - уникальных свидетельств тибетской культуры с образами Будды и тайнами медитации, сокрытых в отдаленных, ветшающих и частью заброшенных монастырях и храмах, рассеянных по всему Тибету, сообщает "Седмица" со ссылкой на theguardian.

Он провел десять лет жизни среди тибетских погонщиков яков, пастухов, монахов и бедных селян. Благодаря этому подвижническому труду, бесценные фрески удалось сохранить для будущих поколений искусствоведом, исследователей и последователей древней религии – прежде чем многие из них исчезнут навеки.

В результате этого труда издано двухтомное издание «Фрески Тибета», в котором явлены миру 998 копий древних фресок, каждая из которых подписана и благословлена Далай-ламой, духовным лидером последователей тибетского буддизма.

Многие из этих фресок вообще впервые удалось полностью разглядеть и сохранить благодаря труду Лэйрда.

Томас Лэйрд стремился в полной мере передать духовное и эмоциональное содержание древних фресок, и с этой целью даже разработал так называемую «систему сшивки» фотографий, позволившую воспроизвести примерно 300 отборных фресок в мельчайших деталях.

«Эти фрески можно считать целым большим пластом всемирного исторического наследия, который, тем не менее, практически не известен и не задокументирован, – отмечает Лэйрд. – Меня некогда ужаснула сама мысль о том, что тысячелетняя культура этих фресок вот-вот будет навсегда утрачена для будущих поколений».

Разработанная Лэйрдом техника съемки состоит в кропотливом отображении мелких участков фрески, после чего снимки «сшиваются» в общее полотно.

«Это даже не фотографии в привычном смысле, – говорит их создатель. – Я накапливаю кусочки основы и проявляю сокрытое в них изображение, но на месте его даже не всегда можно разглядеть. Моя задача в том, чтобы проявить сокрытое изображение. Благодаря такой технике, можно впервые видеть каждую фреску в целом – так как она была создана ее творцом».

Томас Лэйрд , после своего обращения в буддизм, проработал в Непале около 35 лет в качестве фотожурналиста. Его фотоработы публиковали многие всемирно известные издания, включая журнал Time . За это время он издал несколько документальных книг, и в том числе историю Тибета.

Говоря об издании «Фресок Тибета», фотохудожник с гордостью подчеркивает: «Еще не было такого случая, чтобы Далай-лама лично подписал почти 1000 изображений для какой-то книги. Это был потрясающий и волнующий момент для меня».

Двухтомное издание насчитывает примерно 1200 страниц огромного формата (порядка 60 см в высоту), и, помимо самих фресок, представляет читателю статьи всемирно известных ученых о философском и религиозном содержании фресок и их истории. Двухтомник будет издан уже в этом месяце издательским домом Taschen.