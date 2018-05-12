В Беларуси прошел мото-велопробег православной молодежи за здоровый образ жизни

Свыше 110 км преодолели участники духовно-патриотического мото-велопробега «Православная молодежь за здоровый образ жизни», посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в Беларуси.

Пробег проходит в Ляховичском благочинии Пинской епархии БПЦ уже второй год, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Организует духовно-патриотическую акцию братство в честь преподобномученика Серафима Жировичского при храме Воздвижения Креста Господня в городе Ляховичи.

С 7 по 9 мая участники пробега посетили памятники воинам-освободителям, братские могилы, приняли участие в митингах, концертах и шествиях, посвященных Великой Победе. У воинских захоронений совершались заупокойные литии и провозглашалась «Вечная память». Ребята посещали храмы Ляховичской земли, знакомились с их историей, общались с ветеранами.

"Непосредственно в движении приняли участие более 90 человек на велосипедах, мотоциклах, квадроциклах и автомобилях. Также пробег поддержали байкеры из Ляховичского общества мотоциклистов. Прошли путь от старта и до самого финиша около 30 человек, остальные участвовали на отдельных отрезках", - рассказывает председатель братства преподобномученика Серафима Жировичского Серафим

Организаторы отмечают, что пробег обозначен как молодежный, но в нем участвовали люди самых разных возрастов: от 5-летних детей до 60-70-летних бабушек и дедушек.