Google и Facebook запретили рекламу, связанную с референдумом на тему абортов в Ирландии

Google запретил всю рекламу, связанную с проведением референдума на тему абортов в Ирландии.

Запрет касается всех сайтов под брендом Google, включая YouTube, и следует решению администрации Facebook запретить всю рекламу на тему референдума от рекламодателей из-за пределов Ирландии, сообщает "Католический обозреватель".

Такое решение разделило мнения комментаторов. Одни приветствуют его, считая, что таким образом гарантируются справедливые дебаты, а другие считают запрет попыткой повлиять на референдум, который должен состояться вскоре.

Один из политических комментаторов отметил для «Irish Times», что решение Facebook связано с опасением того, что реклама может слишком повлиять на голоса избирателей, как это было в США и Великобритании. Комментатор Пэт Лейги также предполагает, что с помощью рекламы в Facebook и Google больше шансов на победу имеют те, кто выступает против легализации абортов, ведь их присутствие там гораздо больше, чем сторонников абортов.

Еще один комментатор Майкл Брендан Догерти написал в «National Review», что, хотя решение Google выглядит нейтральным, однако больший вред оно нанесет тем, кто проводит пролайф-кампании. По его словам, сторона, которая выступает за аборты, «имеет преобладающую поддержку в традиционных и печатных СМИ Ирландии, в то время как менее спонсируемая кампания, которая выступает за сохранение Восьмой поправки, использует социальные медиа».

Как информирует Catholic Herald, пролайф группы уже издали совместное заявление, в котором осуждают решение Google.

«Четко понятно, что правительство, большинство организационных СМИ и корпоративная Ирландия решили, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы обеспечить на голосовании выбор «Да», - говорится в заявлении. – В этом случае речь идет о том, чтобы отобрать возможность у оппонентов, которые не сделали ничего противозаконного, проводить свою кампанию вполне законным способом».

Референдум относительно абортов в Ирландии должен состояться 25 мая.