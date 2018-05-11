При нападении на мечеть в Южной Африке погиб имам

Неизвестные злоумышленники вошли в мечеть после полуденной (зухр) молитвы, порезали трех верующих, и подожгли здание перед тем, как убежать.

Это произошло в четверг в городе Верулам, к северу от Дурбана в ЮАР, сообщает "Голос ислама".

Сообщается, что один человек погиб, а еще двое жертв находятся к критическом состоянии.

«Имам, у которого было перерезано горло, скончался из-за его травм», - сообщил пресс-секретарь частной медицинской службы спасения IPSS Пол Хербст. По словам местных СМИ, три злоумышленника перерезали людям горло.

Сейчас идет поиск нападавших. Капитан полиции провинции Квазулу-Натал Нкобиле Гвала говорит, что полиция расследует три случая покушения на убийство и поджог.

«Мотив нападения на троих мужчин неизвестен на этом этапе», - сказал Гвала.

В Южной Африке до сих пор не случалось таких нападений.

«Учитывая низкий базовый риск терроризма в Южной Африке, подобные инциденты в среднем и без дополнительных доказательств более вероятно связаны с личными или общинными проблемами, а не с террористическими актами, как мы их понимаем», - говорит Ник Пайпер, директор в Signal Risk, ориентированной на Африку фирме по управлению рисками.

Есть вероятность, что злоумышленники были связаны с уличной преступностью, которой печально славится город Дурбан.