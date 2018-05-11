Итальянские ученые выяснили, как держится колокольная башня Пизанского собора

Группа итальянских ученых раскрыла многолетний секрет устойчивости Пизанской башни.

Несмотря на пятиградусный наклон, 58-метровая башня пережила как минимум четыре сильных землетрясения с 1280 года. Об этом сообщается на сайте Бристольского университета.

Изучив особенности ландшафта и строения архитектурного феномена, ученые из университета Рома Тре выяснили, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, связанными с динамическим взаимодействием «сооружение-грунт».

Значительная высота и жесткость башни взаимодействуют с мягким грунтом в ее основании, благородя сооружение не вступает в резонанс с землей во время толчков.

«Иронично, что заставившая башню наклониться почва в то же время помогла ей пережить сейсмические события», - рассказал профессор Бристольского университета Милонакис.

Пизанская башня - колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария Ассунта (Пизанский собор) в городе Пиза, получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону.

Расположенная позади собора, она является третьей старейшей постройкой на Площади чудес Пизы после самого собора и баптистерия. Наклон башни возник в ходе её строительства, длившегося несколько десятилетий и в последующее время медленно увеличивался, пока не был стабилизирован (и частично скорректирован) благодаря усилиям по укреплению в конце XX и начале XXI столетий.