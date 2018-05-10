Принц Чарльз во время официального визита в Грецию посещает православные храмы

Наследник престола Великобритании принц Чарльз провел встречу с главой греческой православной церкви архиепископом Иеронимом.

Беседа состоялась во время официального визита Чарльза в Грецию, с которой наследника английского престола много что связывает, сообщает regnum.ru со ссылкой на Associated Press.

Принц давно интересуется православным христианством, он регулярно посещает монастыри в Румынии и Греции, где некогда царствовал его прадед король Георг I. Здесь же родился и его отец герцог Филипп.

Во время визита Чарльз со своей супругой Камиллой прогулялся по улицам Афин, пообщавшись со случайными прохожими, а также посетили небольшую церковь византийской эпохи.

Наследник трона также должен подняться на борт наиболее известного греческого военного крейсера Георгис Авероф, в настоящее время превращенный в плавающий музей.

Королевская чета прибыла в Грецию с трехдневным визитом, в пятницу 11 мая она планирует посетить остров Крит, а также провести встречу с политическими лидерами государства.