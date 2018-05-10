Ученые просканировали в Дагестане древний подземный храм начала IV века

Специалисты НИТУ «Московский институт стали и сплавов» вместе с коллегами из Дагестанского госуниверситета провели первое в России сканирование древнего подземного сооружения методом мюонной радиографии.

Ученые намерены выяснить, для чего на самом деле было построено помещение в крепости Нарын-кала в Дербенте, которое сейчас называют христианским храмом начала IV века, сообщает сайт "Это Кавказ".

«У нас в стране в качестве первого объекта для такого исследования было выбрано неизвестное подземное сооружение на территории крепости Нарын-кала в Дербенте, потому что до сих пор идут серьезные споры археологов о том, что это такое. По своей структуре оно очень похоже на христианский храм, речь идет о возможной датировке 300-х годов нашей эры. Мы надеемся увидеть структуру этого здания и, может быть, что-то из окружающих его строений, с помощью нашего метода», - сообщила ведущий эксперт НИТУ «МИСиС», завлабораторий Физического института имени П. Н. Лебедева, профессор Наталья Полухина.

Она отметила, что метод мюонной радиографии можно сравнить с рентгеном. Он также позволяет просвечивать и сканировать крупные природные и промышленные объекты.

«Частицы из космоса - мюоны, которые составляют естественный фон, проходят через объект, по-разному поглощаясь в его частях, имеющих разную плотность. Там, где объект более плотный, они поглощаются сильнее и, соответственно, получается теневая картинка, а там, где объект пустой, мы видим полость», - пояснила эксперт.

Мюонные датчики ученые установили на глубине 10 метров внутри изучаемого подземного помещения. После двух месяцев исследования их сняли, и сейчас ученые занимаются анализом полученных данных.

По данным ученых, сейчас помещение почти полностью скрыто под землей, над поверхностью виден только кусок полуразрушенного купола. Предполагается, что после захвата Дербента арабами примерно в 700 году нашей эры сооружение засыпали землей и позже использовали как хранилище для воды. При этом есть версия, что помещение изначально строилось как цистерна для воды. Археологи не спешат проводить раскопки, так как они могут привести к обрушению или повреждению постройки.

Методику мюонной радиографии используют также для изучения пирамид в Египте, разведки золотоносных месторождений в Канаде и исследования структуры ледника в Швейцарии.