В Иране православные и мусульмане призвали верующих всех религий бережно использовать природные ресурсы – коммюнике

20:14, 10 мая 2018
Мир
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В документе была отмечена значительная роль религиозных лидеров в сфере взаимоотношения человека с природой / mospat.ru

В этом году встреча была посвящена теме «Религии и окружающая среда». На заключительном заседании было принято итоговое коммюнике, сообщает mospat.ru.

В документе участники встречи подчеркнули, что последователи мировых религий должны содействовать бережному использованию природных ресурсов в соответствии с учением этих религий.

//mospat.ru/ru

Выступавшие отмечали, что природа – важная основа человеческого существования и говорили о защите окружающей среды как выражении благодарности Творцу. Обе стороны были солидарны в том, что процессы развития технологий и экономики в современном мире должны осуществляться без нанесения ущерба окружающей среде.

В документе была отмечена значительная роль и ответственность религиозных лидеров и их последователей в деле их влияния на лиц, принимающих практические решения в сфере взаимоотношения человека с природой.

В коммюнике также указано, что следующее заседание комиссии пройдет в России в 2020 году.

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