В Иране православные и мусульмане призвали верующих всех религий бережно использовать природные ресурсы – коммюнике

В Тегеране, столице Ирана, 5-7 мая состоялось одиннадцатое заседание Совместной комиссии по диалогу «Православие-Ислам».

В этом году встреча была посвящена теме «Религии и окружающая среда». На заключительном заседании было принято итоговое коммюнике, сообщает mospat.ru.

В документе участники встречи подчеркнули, что последователи мировых религий должны содействовать бережному использованию природных ресурсов в соответствии с учением этих религий.

Выступавшие отмечали, что природа – важная основа человеческого существования и говорили о защите окружающей среды как выражении благодарности Творцу. Обе стороны были солидарны в том, что процессы развития технологий и экономики в современном мире должны осуществляться без нанесения ущерба окружающей среде.

В документе была отмечена значительная роль и ответственность религиозных лидеров и их последователей в деле их влияния на лиц, принимающих практические решения в сфере взаимоотношения человека с природой.

В коммюнике также указано, что следующее заседание комиссии пройдет в России в 2020 году.