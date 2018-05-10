Православная Церковь Молдовы призвала запретить гей-парад в Кишеневе

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир призвал администрацию Кишинева запретить марш сексуальных меньшинств, сообщает "Седмица".

"Этот парад меньшинства бросает оскорбительный вызов общественным ценностям большинства нашего общества, которое на 98% состоит из православных христиан - хранителей учения святого Евангелия, согласно которому брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной, не между лицами одного пола", - говорится в письме архиерея мэрии Кишинева, опубликованном в четверг на сайте митрополии.

Глава Молдавской Православной Церкви потребовал от муниципальных властей остановить организацию марша солидарности "Fara Frica" (Без страха") в рамках XVII фестиваля ЛГБТ "Moldova Pride 2018", который намечен на субботу, 19 мая. Митрополит Владимир считает проведение подобных мероприятий "нападками на мораль, священный институт семьи и угрозу для подрастающего поколения".

"Организаторы парада и их зарубежные наставники по опыту прошлых лет уже должны быть в курсе здешних реалий, поскольку такие события вызывают опасность насилия и столкновений с обеих сторон", - предупредил митрополит Владимир.

В прошлом году аналогичный марш, проходивший при противодействии тысяч граждан Молдавии, завершился блокированием колонны и бегством активистов ЛГБТ-сообщества.