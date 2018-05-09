В Беларуси священник-байкер открыл мотосезон с молебна и посещения Хатыни

В воскресенье 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, в приходе храма Святой Живоначальной Троицы агрогородка Боровляны под Минском был совершен традиционный молебен о путешествующих, приуроченный к началу мотосезона.

Богослужение совершил иерей Сергий Лешкевич. Священник сам является байкером и уделяет большое внимание пастырскому окормлению мотоциклистов, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

После молебна состоялось освящение мототехники.

Затем в сопровождении сотрудников ГАИ байкеры отправились в Хатынь, где возложили цветы к поклонному кресту, установленному в память 75-летия трагедии.

Отец Сергий также обратился к мотоциклистам со словом о здоровом, не переходящем грани христианском патриотизме и разъяснил отношение Церкви к почитанию памяти усопших.